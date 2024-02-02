У Туреччині ліквідували чоловіка, який захопив заручників через війну в Ізраїлі
Київ • УНН
Турецька поліція вбила чоловіка, який взяв у заручники сімох працівників фабрики Procter & Gamble поблизу Стамбула на вісім годин на знак протесту проти війни Ізраїлю в Газі.
Поліція застосувала силу та ліквідувала чоловіка, який захопив у заручники сімох співробітників підприємства компанії Procter & Gamble у передмісті Стамбула. Про це повідомляє телеканал NTV з посиланням на дані губернатора Седдара Явуза, передає УНН.
Деталі
За словами губернатора, у чоловіка була зброя та пояс із вибухівкою.
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Як пише місцева преса, семеро людей були врятовані та перебувають у безпеці після восьмигодинної ситуації із заручниками на фабриці поблизу Стамбула в Туреччині.
Вважається, що операція із захоплення заручників була протестом проти війни Ізраїлю в секторі Газа. Губернатор стверджує, що заручники неушкоджені.
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Доповнення
Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом 1 лютого. Вважається, що нападник пішов на такі радикальні дії на знак протесту проти військової операції Ізраїлю в секторі Газа.
Невідомий взяв у заручники робітників фабрики в Туреччині на знак протесту проти ізраїльських атак на Газу01.02.24, 16:56 • 24277 переглядiв