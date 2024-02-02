В Туреччині затримала 7 осіб, підозрюваних у передачі інформації Моссаду
Київ • УНН
Турецькі правоохоронці затримали 7 осіб, яких підозрюють у продажу інформації про місцеві об'єкти Моссаду.
Турецькі правоохоронці затримали сімох осіб, яких підозрюють у продажі інформації про місцеві об'єкти ізраїльському Моссаду, повідомив у п'ятницю представник турецької служби безпеки, пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
Представник служби безпеки, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що турецька поліція і розвідувальна служба MIT провели спільні операції у Стамбулі та Ізмірі в рамках розслідування.
Останні операції були проведені через місяць після низки арештів підозрюваних у зв'язках із Моссадом у Туреччині.
У п'ятницю державна мовна компанія TRT повідомила, що MIT встановила, що Моссад використовує приватних детективів для стеження за своїми цілями.
За даними TRT, підозрювані намагалися стежити за об'єктами, фотографувати їх, встановлювати на них пристрої стеження і отримувати іншу інформацію для Моссаду.
Анкара не зробила офіційної заяви з приводу арештів. Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю відмовився від коментарів з цього питання.
Доповнення
Минулого місяця високопоставлений турецький чиновник заявив, що влада затримала 34 людини, підозрюваних у зв'язках зі службою "Моссад" і в нападах на палестинців, які живуть у Туреччині.
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