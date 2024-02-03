Ердоган призначив нового голову Центробанку Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган призначив новим головою Центрального банку країни Фатіха Карахана, який обіймав посаду заступника голови Центрального банку. Про це повідомило турецьке видання Anadolu, передає УНН.

Деталі

Фатіх Карахан народився 1982 року в Ескішехірі, 2006 року закінчив факультет математики та промислової інженерії Університету Богазичі. У 2012-му захистив магістерську та докторську дисертації з економіки в Університеті Пенсільванії.

Карахан працював у Федеральному резервному банку Нью-Йорка і викладав у Колумбійському та Нью-Йоркському університетах, у 2022 році почав працювати старшим економістом в Amazon.

Контекст

Раніше колишній глава Центробанку Туреччини Хафізе Гайє Еркан подала у відставку через масштабну репутаційну кампанію проти неї.

В Туреччині затримала 7 осіб, підозрюваних у передачі інформації Моссаду