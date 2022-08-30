"Эпоха полумер против рф прошла": Кулеба призвал страны ЕС запретить выдачу туристических виз для россиян

Цитата

«Режим упрощенного оформления европейских виз для россиян действовал с 2007 года. С тех пор россия начала войну против Грузии, войну против Украины, совершила убийства оппонентов режима путина на территории европейских государств и другие преступления. Помогли ли путешествия россиян в ЕС изменить их отношение к Европе или научить их уважать границы других стран?» – спросил министр.

Детали

По словам украинского дипломата, запрет выдачи туристических виз – вопрос уважения европейцев к самим себе.

«Европейцы не должны разрешать гражданам россии, которые поддерживают агрессию путина против Украины и Европы в целом, использовать себя. С 24 февраля Украина занимает позицию, что эпоха полумер против рф прошла», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что большинство россиян открыто поддерживают войну против Украины.

«Сторонники путина и его агрессии как-то совмещают любовь к политике собственной страны, которая нарушает международные границы и презирает Европу, с путешествиями и наслаждением этой Европой. Поэтому здесь нужно определяться: если вы за путина, то сидите дома и наслаждайтесь российской федерацией, а не используйте европейские блага, ходя в футболке с буквой «Z» и прославляя путина», - подчеркнул он.

Кроме того, Кулеба добавил, что следует сохранить открытым окно возможностей для настоящих оппонентов режима путина, диссидентов, а также людей, нуждающихся в визе по гуманитарным причинам, или для дальнейшего получения статуса беженца.

Дополнение

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза поддержат идею отмены упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, пишет газета Financial Times. Россиянам, путешествующим в ЕС, придется платить более высокие взносы и дольше ждать туристической визы.