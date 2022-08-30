"Епоха напівзаходів проти рф минула": Кулеба закликав країни ЄС заборонити видачу туристичних віз для росіян

Цитата

«Режим спрощеного оформлення європейських віз для росіян діяв із 2007 року. З тих пір росія розпочала війну проти Грузії, війну проти України, вчинила вбивства опонентів режиму Путіна на території європейських держав та інші злочини. Чи допомогли подорожі росіян до ЄС змінити їхнє ставлення до Європи, чи навчити їх поважати кордони інших країн?» - запитав міністр.

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За словами українського дипломата, заборона видачі туристичних віз - питання поваги європейців до самих себе.

«Європейці не мають дозволяти громадянам рф, які підтримують агресію путіна проти України та Європи загалом, використовувати себе. З 24 лютого Україна займає позицію, що епоха напівзаходів проти рф пройшла», - наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що більшість росіян відкрито підтримують війну проти України.

«Прихильники путіна та його агресії якось суміщають в собі любов до політики власної країни, яка порушує міжнародні кордони і зневажає Європу, із подорожами і насолодженням цією Європою. Тому тут треба визначатися: якщо ви за путіна, то сидіть вдома і насолоджуйтеся російською федерацією, а не використовуйте європейські блага, ходячи у футболці з літерою «Z» і прославляючи путіна», - наголосив він.

Окрім того, Кулеба додав, що варто зберегти відкритим вікно можливостей для справжніх опонентів режиму Путіна, дисидентів, а також людей, які потребують візи з гуманітарних причин, або для подальшого отримання статусу біженця.

Доповнення

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу підтримають ідею скасування спрощеного порядку видачі шенгенських віз громадянам Росії, пише газета Financial Times. Росіянам, які подорожують до ЄС, доведеться сплачувати вищі внески та довше чекати туристичної візи.