Епифаний заявил, что будет поддерживать Зеленского в конструктивных действиях

"Я имел первую личную встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Он на меня произвел достаточно положительное впечатление как человек. Он получил большой вотум доверия украинского общества, которое много от него ожидает. Мы говорили о том, что будем в дальнейшем сотрудничать. Мы как Украинская церковь будем поддерживать и Президента, и украинское государство в конструктивных действиях. Во всем, что будет касаться единства и развития Украинского государства, мы будем работать как партнеры. Я верю, что мы в дальнейшем будем делать все для того, чтобы эти отношения сохранились хорошими", - сообщил он.



Как сообщал УНН, Епифаний прокомментировал объединение ПЦУ с УГКЦ .