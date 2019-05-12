Епіфаній заявив, що буде підтримувати Зеленського в конструктивних діях

"Я мав першу особисту зустріч з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Він на мене справив досить позитивне враження як людина. Він отримав великий вотум довіри українського суспільства, яке багато від нього очікує. Ми говорили про те, що будемо надалі співпрацювати. Ми як Українська церква будемо підтримувати і Президента, і українську державу в конструктивних діях. В усьому, що буде стосуватися єдності і розбудови Української держави, ми будемо працювати як партнери. Я вірю, що ми надалі будемо робити все задля того, щоб ці стосунки зберігалися добрими", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, Епіфаній прокоментував обєднання ПЦУ з УГКЦ.