Епифаний рассказал, с кем общается из кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интер’ю изданию "Новое Время" рассказал об общении с кандидатами в президенты и политиками Украины, передает УНН.
"Многие политики приходят ко мне, поздравляют. Львовский мэр Андрей Садовой был в этом кабинете, приветствовал меня… И с Олегом Ляшко мы пересекались в аэропорту, общались, дискутировали", - сказал священнослужитель.
По его словам, меньше возможностей пообщаться с лидером партии "Батькивщина", кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко.
"Мы пересекались с Юлией Владимировной только тогда, когда она присутствовала 7 января на богослужении в Святой Софии. А непосредственного общения уже после избрания меня предстоятелем УПЦ не было", - от метил он.
Действующего же Президента Украины Епифаний описал как человека глубоко верующего, с "харизмой дипломатично убеждать людей".
В то же время он от метил, что прозванный в СМИ "томос-тур" митрополита с Президентом завершен.
На завершення Епифаний подчеркнул, что церковь не делит людей по политическим предпочтениям.
Напомним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выразил уверенность в том, что в конечном итоге все три лавры, которые находятся в Украине, перейдут в подчинение ПЦУ.