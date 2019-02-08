Епіфаній розповів, з ким спілкується з кандидатів в президенти

"Багато політиків приходять до мене, вітають. Львівський мер Андрій Садовий був в цьому кабінеті, вітав мене... І з Олегом Ляшком ми перетиналися в аеропорту, спілкувалися, дискутували", - сказав священнослужитель.

За його словами, менше можливостей поспілкуватися з лідером партії "Батьківщина", кандидатом в президенти України Юлією Тимошенко.

"Ми перетиналися з Юлією Володимирівною тільки тоді, коли вона була присутня 7 січня на богослужінні у Святій Софії. А безпосереднього спілкування вже після обрання мене предстоятелем УПЦ не було", - зауважив він.

Чинного ж Президента України Єпіфаній описав як людину глибоко віруючу, з "харизмою дипломатично переконувати людей".

У той же час він зауважив, що прозваний в ЗМІ "томос-тур" митрополита з Президентом завершено.

У висновку Єпіфаній підкреслив, що церква не ділить людей за політичними уподобаннями.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Єпіфаній висловив упевненість в тому, що в кінцевому підсумку всі три лаври, які знаходяться в Україні, перейдуть в підпорядкування ПЦУ .