Епифаний считает возможным переход всех лавр в ПЦУ в течение года

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77808 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101453 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136140 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134537 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131659 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126048 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163563 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117922 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141509 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Епифаний считает возможным переход всех лавр в ПЦУ в течение года

Епифаний считает возможным переход всех лавр в ПЦУ в течение года

Киев  •  УНН

 • 13688 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уверен, что в конечном итоге все три лавры, которые находятся в Украине, перейдут в подчинение Православной церкви Украины. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое Время", передаёт УНН.

"Лавры – духовно-культурные достояния украинского народа. И я верю, что господь сотворит такие условия, что Лавры перейдут в Поместную украинскую церковь. Думаю, это произойдет в течении следующих лет, возможно, даже года", - сказал он.

Митрополит так же высказал надежду, что лаврские монахи самостоятельно придут к осознанию того, что "нет другого пути, кроме пути объединения".

Как сообщал УНН, ранее Патриарх Филарет заявил, что надеется, что Киево-Печерская Лавра и Почаевская Лавра будут принадлежать Православной церкви Украины (ПЦУ), а не российской церкви.

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