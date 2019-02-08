Епифаний считает возможным переход всех лавр в ПЦУ в течение года

"Лавры – духовно-культурные достояния украинского народа. И я верю, что господь сотворит такие условия, что Лавры перейдут в Поместную украинскую церковь. Думаю, это произойдет в течении следующих лет, возможно, даже года", - сказал он.



Митрополит так же высказал надежду, что лаврские монахи самостоятельно придут к осознанию того, что "нет другого пути, кроме пути объединения".



Как сообщал УНН, ранее Патриарх Филарет заявил, что надеется, что Киево-Печерская Лавра и Почаевская Лавра будут принадлежать Православной церкви Украины (ПЦУ), а не российской церкви.