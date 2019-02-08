Епифаний считает возможным переход всех лавр в ПЦУ в течение года
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уверен, что в конечном итоге все три лавры, которые находятся в Украине, перейдут в подчинение Православной церкви Украины. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое Время", передаёт УНН.
"Лавры – духовно-культурные достояния украинского народа. И я верю, что господь сотворит такие условия, что Лавры перейдут в Поместную украинскую церковь. Думаю, это произойдет в течении следующих лет, возможно, даже года", - сказал он.
Митрополит так же высказал надежду, что лаврские монахи самостоятельно придут к осознанию того, что "нет другого пути, кроме пути объединения".
Как сообщал УНН, ранее Патриарх Филарет заявил, что надеется, что Киево-Печерская Лавра и Почаевская Лавра будут принадлежать Православной церкви Украины (ПЦУ), а не российской церкви.