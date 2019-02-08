Епіфаній вважає можливим перехід всіх лавр в ПЦУ протягом року

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній впевнений, що в кінцевому підсумку всі три лаври, які знаходяться в Україні, перейдуть в підпорядкування Православної церкви України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время", передає УНН.

"Лаври - духовно-культурні надбання українського народу. І я вірю, що Господь учинить такі умови, що Лаври перейдуть в Помісну українську церкву. Думаю, це відбудеться протягом наступних років, можливо, навіть року", - сказав він.

Митрополит так само висловив надію, що лаврські монахи самостійно прийдуть до усвідомлення того, що "немає іншого шляху, крім шляху об'єднання".

Як повідомляв УНН, раніше Патріарх Філарет заявив, що сподівається, що Києво-Печерська Лавра і Почаївська Лавра будуть належати Православній церкві України (ПЦУ), а не російській церкві.

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