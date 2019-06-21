Епифаний высказался об однополых браках

“Православное християнство — часть европейской цивилизации, мы всегда были европейцами. Мы можем привнести в западную циилизацию духовное добро, но точно не будем воплощать в жизнь вещи, которые противоречат библейскому учению, например однополые браки, а мы видим, на сколько это там популярно”, — сказал Епифаний.

Напомним, предстоятель Украинской Православной Церкви (ПЦУ) Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что темы гендера и ЛГБТ навязанные украинскому обществу Западом.