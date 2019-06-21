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Епіфаній висловився про одностатеві шлюби

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ буде привносити в західну цивілізацію духовне добро, але точно не буде втілювати ідею одностатевих шлюбів. Про це він заявив в інтерв'ю НВ, передає УНН.

Епіфаній висловився про одностатеві шлюби

"Православне християнство - частина європейської цивілізації, ми завжди були європейцями. Ми можемо привнести в західну ціілізацію духовне добро, але точно не будемо втілювати в життя речі, які суперечать біблійному вченню, наприклад одностатеві шлюби, а ми бачимо, на скільки це там популярно", - сказав Єпіфаній.

Нагадаємо, предстоятель Української Православної Церкви (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що теми гендеру та ЛГБТ нав'язані українському суспільству Заходом.

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