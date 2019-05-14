Епифаний заявил, что гендер и ЛГБТ - пропаганда Запада

"Это пропаганда Запада, потому что в украинском обществе (понятие "гендер" и ЛГБТ - ред.) не воспринимается как нормальное явление. В целом мы не воспринимаем, как церковь тех вещей, которые навязываются нам с Запада. Мы чисто базируемся на священных канонах и священном писании, где четко сказано, что если существует грех нужно исправлять, нужно становиться лучше, каяться в своих грехах перед Богом", - сказал Епифаний.

Также, комментируя тему гендерной политики и ЛГБТ, он отметил, что церковь никогда не воспримет то, что является грехом, нормальным явлением, которое должно господствовать в украинском обществе.

По его словам, Всеукраинский Совет Церквей неоднократно обращался к украинскому государству из-за введения в Институты украинской власти понятий о ЛГБТ и гендерной политики.

"Секретари при министерствах занимаются гендерной политикой, и в школы, учебники, пытаются вносить эти вещи, которые являются недобрыми для украинского общества", - рассказал Епифаний.

Однако, он отметил, что церковь любит всех как людей.

"Мы не сеем вражды, мы никого не ненавидим, людей любим потому что человек по своей природе создан хорошим", - сказал Епифаний.

Напомним, раскола в Украинской Православной Церкви нет и не будет.