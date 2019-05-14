Епіфаній заявив, що гендер і ЛГБТ - пропаганда Заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Предстоятель Української Православної Церкви (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що теми гендера і ЛГБТ нав’язані українському суспільству Заходом. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає УНН.
“Це пропаганда Заходу, тому що в українському суспільстві (поняття "гендер" і ЛГБТ — ред.) не сприймається як нормальне явище. Загалом ми не сприймаємо, як церква тих речей, які нав’язуються нам із Заходу. Ми суто базуємося на священних канонах і святому письмі, де чітко сказано, що якщо існує гріх його потрібно виправляти, потрібно ставати кращими, каятися у своїх гріхах перед Богом”, — сказав Епіфаній.
Також, коментуючи тему гендерної політики та ЛГБТ, він зазначив, що церква ніколи не сприйме те, що є гріхом, нормальним явищем, яке повинно панувати в українському суспільстві.
За його словами, Всеукраїнська Рада Церков неодноразово зверталася до української держави через провадження в Інститути української влади понять про ЛГБТ та гендерної політики.
“Секретарі при міністерствах займаються гендерною політикою, і в школи, підручники, намагаються вносити ці речі, які є недобрими для українського суспільства”, — розповів Єпіфаній.
Проте, він зазначив, що церква любить всіх як людей.
“Ми не сіємо ворожнечі, ми нікого не ненавидимо, людей любимо бо людина за своєю природою створена доброю”, — сказав Єпіфаній.
Нагадаємо, розколу в Українській Православній Церкві немає і не буде.