Епифаний хочет реформ: молодежь требует современных пастырей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Наша православная украинская молодежь требует именно таких современных и одновременно духовных пастырей. Об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Наша православная украинская молодежь требует именно таких современных и одновременно духовных пастырей.
Мы не должны создавать дополнительные препятствия для посещения храмов молодежью. Церковь готова находить ответы на запросы молодежи, ведь мы хотим, чтобы молодые люди чувствовали себя духовно уютно в наших храмах", - написал Епифаний.
Он отметил, что будет сделано надлежащие шаги, чтобы Церковь всегда отвечала на вызовы, но делать это будут постепенно.
"При этом, вероучение является неизменным, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы", - отметил Предстоятель.
Епифаний подчеркнул, что "главная реформа - внутренняя, которая состоит в том, чтобы в своей жизни христиане жили по Закону Божию. В основе нашей жизни должна быть настоящая, библейская любовь. Где такая любовь - там будет Бог, и тогда все будет складываться хорошо".
Ранее Епифаний призвал власти создать программу, где будет очерчена роль семьи.