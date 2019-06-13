Епіфаній хоче реформ: молодь потребує сучасних пастирів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священники змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями. Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів. На цьому наголосив Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священники змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями. Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів.
Ми не повинні створювати додаткові перепони для відвідування храмів молоддю. Церква готова знаходити відповіді на запити молоді, адже ми хочемо, щоб молоді люди почувалися духовно затишно в наших храмах", - написав Епіфаній.
Він наголосив, що буде зроблено належні кроки, щоб Церква завжди відповідала на виклики сьогодення, але робитимемо це поступово.
"При цьому, віровчення є незмінним, бо істина не підлягає змінам у часі. Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи", - зазначив Предстоятель.
Епіфаній наголосив, що "головна реформа – внутрішня, яка полягає в тому, щоб у своєму житті християни жили за Законом Божим. В основі нашого життя повинна бути справжня, біблійна любов. Де така любов – там буде Бог, і тоді все буде складатися добре".
Раніше Епіфаній закликав владу створити програму, де буде окреслено роль сім’ї.