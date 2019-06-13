Епіфаній хоче реформ: молодь потребує сучасних пастирів

КИЇВ. 13 червня. УНН. Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священники змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями. Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів. На цьому наголосив Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.