Энергосистема Украины продолжает работать без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. По состоянию на 25 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 198,02 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"25 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - отметили в НАЭК.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 105-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 32-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 41-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 213-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 820 МВт, РАЭС - 1790 МВт, ЮУАЭС - 1695 МВт, ХАЭС - 985 МВт.
"24 июня атомными станциями произведено 198,02 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 23 июня атомными станциями было произведено 183,20 млн кВт-ч электроэнергии.