Энергосистема Украины продолжает работать без пяти атомных блоков

"25 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - отметили в НАЭК.

В частности:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 105-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 32-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 41-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 213-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 820 МВт, РАЭС - 1790 МВт, ЮУАЭС - 1695 МВт, ХАЭС - 985 МВт.

"24 июня атомными станциями произведено 198,02 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 23 июня атомными станциями было произведено 183,20 млн кВт-ч электроэнергии.