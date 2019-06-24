Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Станом на 21 червня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 183,20 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"24 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - вказали в НАЕК.
Зокрема, йдуть ремонти:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 104-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 22-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 31-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 40-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 212-а доба середнього планового ремонту.
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Окрім того, 23 червня 2019 року о 00:32 енергоблок №1 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту для гідроочищення повітроохолоджувача випрямляча збуджувача, а 23 червня о 22:28 енергоблок було підключено до енергомережі після завершення ремонту.
"Подана заявка на роботу на рівні потужності 700 МВт (70% Nном), обмеження потужності в зв'язку зі зростанням температури охолоджуючої води", - відзначили у компанії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 800 МВт, РАЕС – 1770 МВт, ЮУАЕС – 1595 МВт, ХАЕС – 985 МВт.
"23 червня атомними станціями вироблено 183,20 млн кВт-г електроенергії", - додали в НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, за попередню звітну добу, 20 червня, АЕС було вироблено 198,83 млн кВт-г електроенергії.