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Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. По состоянию на 21 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 183,20 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"24 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.

В частности, идут ремонты:

  • На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 104-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 22-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 31-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 40-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 212-е сутки среднего планового ремонта.

Кроме того, 23 июня 2019 года в 00:32 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта для гидроочистки воздухоохладителя выпрямителя возбудителя, а 23 июня в 22:28 энергоблок был подключен к сети после завершения ремонта.

"Подана заявка на работу на уровне мощности 700 МВт (70% Nном), ограничение мощности в связи с ростом температуры охлаждающей воды", - отметили в компании.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 800 МВт, РАЭС - 1770 МВт, ЮУАЭС - 1 595 МВт, ХАЭС - 985 МВт.

"23 июня атомными станциями выработано 183,20 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, за предыдущие отчетные сутки, 20 июня, АЭС было произведено 198,83 млн кВт-ч электроэнергии.

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