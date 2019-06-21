Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Станом на 21 червня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 198,83 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"21 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.
Так, продовжуються ремонти:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 101-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 19-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 28-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 37-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 209-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 800 МВт, РАЕС – 1770 МВт, ЮУАЕС – 1700 МВт, ХАЕС – 985 МВт.
"20 червня атомними станціями вироблено 198,83 млн кВт-г електроенергії", - вказали у компанії.
Таким чином, добова генерація електроенергії на АЕС дещо знизилася - на 0,77% - у порівнянні з попередньою звітною добою, коли атомними станціями було вироблено 200,38 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.