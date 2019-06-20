Добова генерація електроенергії на АЕС України знизилася
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Станом на 20 червня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 200,38 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"20 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - вказали у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 100-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 18-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 27-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 36-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 208-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 810 МВт, РАЕС – 1780 МВт, ЮУАЕС – 1700 МВт, ХАЕС – 985 МВт.
"19 червня атомними станціями вироблено 200,38 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Таким чином, добова генерація електроенергії на АЕС дещо знизилася - на 0,9% - у порівнянні з попередньою звітною добою, коли атомними станціями було вироблено 202,20 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.