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Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. По состоянию на 21 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 198,83 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"21 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.

Так, продолжаются ремонты:

  • На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 101-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 28-есутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 37-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 209-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 800 МВт, РАЭС - 1770 МВт, ЮУАЭС - 1700 МВт, ХАЭС - 985 МВт.

"20 июня атомными станциями выработано 198,83 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась - на 0,77% - по сравнению с предыдущими отчетными сутками, когда атомными станциями было произведено 200,38 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Украинские Национальные Новости

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