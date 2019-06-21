Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. По состоянию на 21 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 198,83 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"21 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.
Так, продолжаются ремонты:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 101-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 28-есутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 37-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 209-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 800 МВт, РАЭС - 1770 МВт, ЮУАЭС - 1700 МВт, ХАЭС - 985 МВт.
"20 июня атомными станциями выработано 198,83 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.
Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась - на 0,77% - по сравнению с предыдущими отчетными сутками, когда атомными станциями было произведено 200,38 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.