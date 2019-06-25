Енергосистема України продовжує працювати без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Станом на 25 червня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 198,02 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"25 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - зазначили у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 105-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 23-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 32-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 41-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 213-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 820 МВт, РАЕС – 1790 МВт, ЮУАЕС – 1695 МВт, ХАЕС – 985 МВт.
"24 червня атомними станціями вироблено 198,02 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.
Нагадаємо, 23 червня атомними станціями було вироблено 183,20 млн кВт-г електроенергії.