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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 32906 просмотра

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5 марта, 17:33 • 119363 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков

Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 9914 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 257,91 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"26 декабря на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 7-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 397-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 000 МВт, РАЭС - 2755 МВт, ЮУАЭС - 2 940 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 25 декабря, станциями выработано 257,91 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,8 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, в Припяти появилась первая новогодняя елка с момента Чернобыльской катастрофы.

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