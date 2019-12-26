Енергосистема України працює без трьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 257,91 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"26 грудня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків", - повідомили у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 7-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 397-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 000 МВт, РАЕС – 2 755 МВт, ЮУАЕС – 2 940 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 25 грудня, станціями вироблено 257,91 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 4,8 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
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