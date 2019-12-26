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Енергосистема України працює без трьох атомних блоків

Енергосистема України працює без трьох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 257,91 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"26 грудня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків", - повідомили у НАЕК.

Зокрема:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 7-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 397-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 000 МВт, РАЕС – 2 755 МВт, ЮУАЕС – 2 940 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

"Минулої доби, 25 грудня, станціями вироблено 257,91 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 4,8 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, у Прип’яті з’явилася перша новорічна ялинка з часу Чорнобильської катастрофи.

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