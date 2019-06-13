Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. По состоянию на 13 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 178,45 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"13 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. 13 июня 2019 года в 1:02 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после завершения планового ремонта", - отметили в компании.
Продолжаются ремонты на 5 блоках:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 93-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 29-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 201-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 1 755 МВт, ЮУАЭС - 1185 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.
"За прошедшие сутки, 12 июня, станциями выработано 178,45 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.
Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась по сравнению с предыдущими отчетными сутками, когда атомными станциями было произведено 178,51 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.