Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"13 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. 13 июня 2019 года в 1:02 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после завершения планового ремонта", - отметили в компании.

Продолжаются ремонты на 5 блоках:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 93-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 29-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 201-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 1 755 МВт, ЮУАЭС - 1185 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.

"За прошедшие сутки, 12 июня, станциями выработано 178,45 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась по сравнению с предыдущими отчетными сутками, когда атомными станциями было произведено 178,51 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.