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Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків

Київ • УНН

 • 8896 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Станом на 13 червня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 178,45 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".

Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків

"13 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. 13 червня 2019 року о 1:02 енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після завершення капітального планового ремонту", - зазначили у компанії.

Продовжуються ремонти на 5 блоках:

  • На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 93-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 11-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 20-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 29-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 201-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1755 МВт, ЮУАЕС – 1185 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.

"Минулої доби, 12 червня, станціями вироблено 178,45 млн кВт-г електроенергії", - вказали у компанії.

Таким чином, добова генерація електроенергії на АЕС дещо знизилася у порівнянні з попередньою звітною добою, коли атомними станціями було вироблено 178,51 млн кВт-г електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

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