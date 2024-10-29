Энергосистема остается сбалансированной, но этот баланс достаточно хрупкий - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, но баланс является хрупким. Украина использует импорт электроэнергии из ЕС и призывает к экономному потреблению в часы пик.
В Украине сейчас энергосистема остается сбалансированной, однако как и в предыдущие дни, недели этот баланс достаточно хрупкий. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
«На сейчас энергосистема остается сбалансированной, однако как и в предыдущие дни, недели этот баланс достаточно хрупкий. Мы не применяем сейчас аварийные отключения или графики почасовых отключений, но тем не менее немножко аварийной помощи, импорт используется из ЕС», - сказал Андарак.
То есть по его словам, тезис об экономном потреблении электроэнергии особенно в часы пик сохраняет свою актуальность.
Дополнение
Украина и Европейских союзов договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник 24 октября заявлял, что только российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры являются риском, который может дестабилизировать энергосистему.
Минэнерго назвало условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме6 сентября 2024, 12:13 • 14344 просмотра