Енергосистема залишається збалансованою, але цей баланс досить крихкий - Міненерго
Київ • УНН
Енергосистема України залишається збалансованою, але баланс є крихким. Україна використовує імпорт електроенергії з ЄС та закликає до ощадливого споживання в години пік.
В Україні зараз енергосистема залишається збалансованою, проте як й в попередні дні, тижні цей баланс є досить крихкий. Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"На зараз енергосистема залишається збалансованою, проте як й в попередні дні, тижні цей баланс є досить крихкий. Ми не застосовуємо зараз аварійні відключення чи графіки погодинних відключень, але тим не менше трошки аварійної допомоги, імпорт використовується з ЄС", - сказав Андарак.
Тобто за його словами, теза про ощадливе споживання електроенергії особливо в години пік зберігає свою актуальність.
Доповнення
Україна та Європейських союзів домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.
Заступник міністра енергетики Микола Колісник 24 жовтня заявляв, що Лише російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є ризиком, який може дестабілізувати енергосистему.
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