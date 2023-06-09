Энергоатом: уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС достаточный

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"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по состоянию на утро 9 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 метров, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,66 метров.

Как заявляют в Энергоатоме, "такого уровня воды вполне достаточно для обеспечения потребностей Запорожской атомной станции".

“Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года. И с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит”, - добавили в предприятии.

Дополнение

Как пояснили специалисты "Энергоатома", вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.