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Енергоатом: рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС достатній

Київ • УНН

 • 758560 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Ситуація з рівнем води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС після підриву Каховської ГЕС залишається стабільною. Про це заявила пресслужба НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

Енергоатом: рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС достатній

Цитата

"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що станом на ранок 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 метрів, а в ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,66 метрів.

Як заявляють Енергоатомі, "такого рівня води цілком достатньо для забезпечення потреб Запорізької атомної станції".

“Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року. І відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається”, - додали в підприємстві. 

Доповнення

Як пояснили фахівці "Енергоатому", вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

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