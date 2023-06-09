Енергоатом: рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС достатній
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Ситуація з рівнем води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС після підриву Каховської ГЕС залишається стабільною. Про це заявила пресслужба НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що станом на ранок 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 метрів, а в ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,66 метрів.
Як заявляють Енергоатомі, "такого рівня води цілком достатньо для забезпечення потреб Запорізької атомної станції".
“Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року. І відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається”, - додали в підприємстві.
Доповнення
Як пояснили фахівці "Енергоатому", вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.