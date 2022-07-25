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Энергетическую зависимость Европы россия активно использует для шантажа - политолог

Энергетическую зависимость Европы россия активно использует для шантажа - политолог

Киев • УНН

 • 184511 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Запад оказался в сложной ситуации, где зависимость от российских энергоносителей влечет за собой экономические трудности. Именно этим активно пользуется россия и пытается дожать европейские страны в уступках относительно войны в Украине. Об этом в комментарии УНН рассказала политолог Олеся Яхно.

Цитата

«россия пользуется теми зависимостями, в которых оказался Запад. В частности, это энергетическая зависимость. рф будет шантажировать и делать на это ставку. Ведь когда западные общества ощутят экономические проблемы, а они точно ощутят уже этой зимой, потому что есть дефицит газа, внутри европейских стран могут начаться настроения против власти и намеченного политического курса. россия может на это делать ставку и требовать уступок и компромиссов, что нужно завершать войну за счет Украины. Ибо если полностью прекратить поставки газа через «Северный поток-1», а такой риск есть, Европа в краткосрочной перспективе не сможет решить проблему альтернативных энергоносителей», – отметила Яхно.

Детали

В настоящее время Европа активно перестраивается и ищет другие источники энергоснабжения. По словам политолога, это поставки из Норвегии, Азербайджана, а также из стран Африки, где идет поиск новых месторождений. Кроме того, рассматривается вариант возврата к углю и энергии атомных электростанций. Однако такую ​​перестройку можно осуществить в долгосрочной перспективе и заменить российский газ сейчас не так-то легко.

«россия хочет создать проблемы, сочетая разные виды шантажа. С одной стороны, это война в Европе, а с другой – угрозы ядерным оружием, с третьей – использование экономических факторов. Вполне возможно, что они целенаправленно совмещают все эти факторы, чтобы дожать Европу. Но я думаю, что это будет неудачно, ведь Запад, на мой взгляд, определился. Это показали и саммит НАТО, и саммит ЕС, и саммит G7. Глобально и стратегически эта определенность заключается в избавлении зависимости от россии и минимизации каких-либо контактов с ней. Однако пока это невозможно, и контакты продолжаются. Хотя все понимают, что деньги, которые россия получает от энергоносителей в частности, тратятся на продолжение войны», – добавила политолог.

Напомним

Газопровод «Северный поток-1» возобновил работу, как и было запланировано, рано утром в четверг, 21 июля, после того, как он был закрыт на ежегодное техническое обслуживание на 10 дней.

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