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Енергетичну залежність Європи росія активно використовує для шантажу - політолог

Енергетичну залежність Європи росія активно використовує для шантажу - політолог

Київ • УНН

 • 184519 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Захід опинився в складній ситуації, де залежність від російських енергоносіїв спричиняє економічні труднощі. Саме цим активно користується росія і намагається дотиснути європейські країни в поступках щодо війни в Україні. Про це в коментарі УНН розповіла політолог Олеся Яхно.

Цитата

«росія користується тими залежностями, у яких опинився Захід. Зокрема, це енергетична залежність. рф буде шантажувати і робити на це ставку. Адже коли західні суспільства відчують економічні проблеми, а вони їх точно відчують вже цієї зими, бо є дефіцит газу, всередині європейських країн можуть розпочатися настрої проти влади і наміченого політичного курсу. росія може робити на це ставку та вимагати поступок і компромісів, що треба завершувати війну за рахунок України. Бо якщо повністю припинити постачання газу через «Північний потік-1», а такий ризик є, Європа в короткостроковій перспективі не зможе вирішити проблему альтернативних енергоносіїв», – зазначила Яхно.

Деталі

Наразі Європа активно перебудовується та шукає інші джерела енергопостачання. За словами політолога, це постачання з Норвегії, Азербайджану, а також з країн Африки, де йде пошук нових родовищ. Окрім того, розглядається варіант повернення до вугілля та енергії атомних електростанцій. Проте таку перебудову можна здійснити в довгостроковій перспективі і замінити російський газ зараз не так легко.

«росія хоче створити проблеми, поєднуючи різні види шантажу. З одного боку, це війна в Європі, з другого – погрози ядерною зброєю, з третього – використання економічних чинників. Цілком можливо, що вони цілеспрямовано поєднують всі ці фактори, аби дотиснути Європу. Але я думаю, що це буде невдало, адже Захід, на мій погляд, визначився. Це показали і саміт НАТО, і саміт ЄС, і саміт G7. Глобально і стратегічно ця визначеність полягає в позбавленні залежності від росії та мінімізації будь-яких контактів з нею. Проте зараз поки це неможливо, і контакти продовжуються. Хоча всі розуміють, що гроші, які росія отримує від енергоносіїв зокрема, витрачаються на продовження війни», – додала політолог.

Нагадаємо

Газопровід «Північний потік-1» відновив роботу, як і було заплановано, рано вранці у четвер, 21 липня, після того, як його було закрито на щорічне технічне обслуговування на 10 днів.

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