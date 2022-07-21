Газ по "Північному потоку-1" знову почав йти з рф до Європи: потужність усього 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Газопровід «Північний потік-1» відновив роботу, як і було заплановано, рано вранці у четвер, 21 липня, після того, як його було закрито на щорічне технічне обслуговування на 10 днів, повідомив оператор газопроводу Nord Stream AG. Але його пропускна здатність набагато нижча за максимальну, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
Президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер заявив у Twitter, що трубопровід працює приблизно на 30% потужності і що цей обсяг гарантовано на дві години. Однак Мюллер сказав, що зміна швидкості постачання протягом дня є незвичайною.
Представник Nord Stream AG повідомив німецькому інформаційному агентству dpa, що останні обсяги постачання газу були такими ж, як і до періоду технічного обслуговування, що відповідає приблизно 40% від максимальної потужності постачання.
Європа очікує на відновлення постачання газу з росії на тлі побоювань, що москва вирішить тримати крани практично закритими, що може спровокувати енергетичну кризу. Німеччина звинуватила кремль у використанні енергії як "зброї".
"москва не цурається використовувати постачання зерна та енергоносіїв як зброю. Ми маємо рішуче захищати себе", — заявив раніше цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц.
За станом на середу, за офіційними оцінками, запаси газу в Німеччині становили близько 65%.
"Північний потік-1" починається на північ від Санкт-Петербурга в росії і закінчується на станції неподалік Грайфсвальда на північному узбережжі Німеччини в Балтійському морі.
Доповнення
З того часу, як 24 лютого путін вторгнувся в Україну, а Захід відповів санкціями проти москви, росія почала скорочувати постачання газу до країн ЄС.
Європейська комісія 20 липня закликала країни ЄС скоротити попит на природний газ на 15% у найближчі зимові місяці.