Газ по "Північному потоку-1" знову почав йти з рф до Європи: потужність усього 30%

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 22729 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 52453 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 66465 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 76620 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 75884 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 75676 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 83772 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 220661 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149135 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172436 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 32661 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 76424 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 98732 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 96553 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 52493 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 5496 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 220650 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 495866 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 445736 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 651899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 5664 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 26603 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 52493 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 98732 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113393 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Газ по "Північному потоку-1" знову почав йти з рф до Європи: потужність усього 30%

Газ по "Північному потоку-1" знову почав йти з рф до Європи: потужність усього 30%

Київ • УНН

 • 202678 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Газопровід «Північний потік-1» відновив роботу, як і було заплановано, рано вранці у четвер, 21 липня, після того, як його було закрито на щорічне технічне обслуговування на 10 днів, повідомив оператор газопроводу Nord Stream AG. Але його пропускна здатність набагато нижча за максимальну, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер заявив у Twitter, що трубопровід працює приблизно на 30% потужності і що цей обсяг гарантовано на дві години. Однак Мюллер сказав, що зміна швидкості постачання протягом дня є незвичайною.

Представник Nord Stream AG повідомив німецькому інформаційному агентству dpa, що останні обсяги постачання газу були такими ж, як і до періоду технічного обслуговування, що відповідає приблизно 40% від максимальної потужності постачання.

Європа очікує на відновлення постачання газу з росії на тлі побоювань, що москва вирішить тримати крани практично закритими, що може спровокувати енергетичну кризу. Німеччина звинуватила кремль у використанні енергії як "зброї".

"москва не цурається використовувати постачання зерна та енергоносіїв як зброю. Ми маємо рішуче захищати себе", — заявив раніше цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За станом на середу, за офіційними оцінками, запаси газу в Німеччині становили близько 65%.

"Північний потік-1" починається на північ від Санкт-Петербурга в росії і закінчується на станції неподалік Грайфсвальда на північному узбережжі Німеччини в Балтійському морі.

Доповнення

З того часу, як 24 лютого путін вторгнувся в Україну, а Захід відповів санкціями проти москви, росія почала скорочувати постачання газу до країн ЄС.

Європейська комісія 20 липня закликала країни ЄС скоротити попит на природний газ на 15% у найближчі зимові місяці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95