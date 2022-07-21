Газ по "Северному потоку-1" снова начал идти из рф в Европу: мощность всего 30%

КИЕВ. 21 июля. УНН. Газопровод "Северный поток-1" возобновил работу, как и было запланировано, рано утром в четверг, 21 июля, после того, как он был закрыт на ежегодное техническое обслуживание на 10 дней, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. Но его пропускная способность намного ниже максимальной, пишет УНН со ссылкой на DW.