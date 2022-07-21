Газ по "Северному потоку-1" снова начал идти из рф в Европу: мощность всего 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Газопровод "Северный поток-1" возобновил работу, как и было запланировано, рано утром в четверг, 21 июля, после того, как он был закрыт на ежегодное техническое обслуживание на 10 дней, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. Но его пропускная способность намного ниже максимальной, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил в Twitter, что трубопровод работает примерно на 30% мощности и что этот объем гарантирован на два часа. Однако Мюллер сказал, что изменение скорости поставки в течение дня необычное.
Представитель Nord Stream AG сообщил германскому информационному агентству dpa, что последние объемы поставок газа были такими же, как и до периода технического обслуживания, что соответствует примерно 40% от максимальной мощности поставки.
Европа ожидает возобновления поставок газа из рф на фоне опасений, что москва решит держать краны практически закрытыми, что может спровоцировать энергетический кризис. Германия обвинила кремль в использовании энергии в качестве "оружия".
"москва не стесняется использовать поставки зерна и энергоносителей как оружие. Мы должны решительно защищать себя", — заявил ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц.
По состоянию на среду, по официальным оценкам, запасы газа в Германии составляли около 65%.
"Северный поток-1" начинается к северу от Санкт-Петербурга в россии и заканчивается на станции недалеко от Грайфсвальда на северном побережье Германии в Балтийском море.
Дополнение
С тех пор как 24 февраля путин вторгся в Украину, а Запад ответил санкциями против москвы, россия начала сокращать поставки газа в страны ЕС.
Европейская комиссия 20 июля призвала страны ЕС сократить спрос на природный газ на 15% в ближайшие зимние месяцы.