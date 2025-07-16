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Эмме Уотсон запретили садиться за руль на полгода из-за превышения скорости

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Актрисе Эмме Уотсон запретили управлять автомобилем на шесть месяцев и оштрафовали более чем на тысячу фунтов за превышение скорости в Оксфорде. Она ехала со скоростью 38 миль/ч в зоне с ограничением 30 миль/ч, имея уже девять штрафных баллов.

Эмме Уотсон запретили садиться за руль на полгода из-за превышения скорости

Звезде фильмов о Гарри Поттере Эмме Уотсон на шесть месяцев запретили управлять автомобилем после того, как она нарушила правила дорожного движения в Оксфорде. Актриса, у которой уже было девять штрафных баллов, ехала со скоростью 38 миль/ч в зоне с ограничением в 30 миль/ч. Она также обязана уплатить более тысячи фунтов штрафа, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как отмечает издание, Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в фильме, "ехала со скоростью 38 миль/ч в зоне, где разрешено 30 миль/ч, в Оксфорде вечером 31 июля прошлого года".

Как стало известно суду, в водительских правах актрисы уже было девять штрафных баллов до того, как произошел этот инцидент. Поэтому в среду, 16 июля, в магистратском суде Хай-Викомба ее обязали уплатить штраф в 1044 фунта стерлингов.

Слушание длилось около 5 минут, и Уотсон не присутствовала на нем.

Дополнение

Актриса, которая получила популярность в 2001 году с выходом фильма "Гарри Поттер и философский камень" вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом, в настоящее время учится на магистратуре по творческому письму в Оксфордском университете с 2023 года.

Она также появлялась в таких фильмах, как "Красавица и Чудовище", "Блестящее кольцо" и "Преимущества быть тихоней". Последняя роль Уотсон в кино была в ремейке фильма "Маленькие женщины" 2019 года, режиссером которого была Грета Гервиг.

Помимо актерской карьеры, она запустила собственный бренд экологичного джина вместе со своим братом в 2023 году.

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом28.04.2025, 11:56 • 103806 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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