Еммі Вотсон заборонили сідати за кермо на пів року через перевищення швидкості

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
12:12 • 2784 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
09:44 • 23794 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
09:05 • 48799 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
07:08 • 63696 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
16 липня, 03:38 • 78397 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
15 липня, 19:40 • 186049 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 232826 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 243905 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 107592 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 128745 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.9м/с
43%
744мм
Популярнi новини
США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі16 липня, 06:00 • 58327 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 75448 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили люди у військовій формі: справу розслідує ДБР
Ексклюзив
08:23 • 44259 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика09:55 • 35061 перегляди
Завершення російсько-української війни: Китай назвав "єдиний життєздатний варіант"10:55 • 22259 перегляди
Публікації
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування11:57 • 12441 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 186050 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 111061 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 114292 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 232826 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Харківська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика09:55 • 35164 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 75550 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 59234 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 76528 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 105075 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Fox News
The New York Times
Шахед-136

Еммі Вотсон заборонили сідати за кермо на пів року через перевищення швидкості

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Акторці Еммі Вотсон заборонили керувати авто на шість місяців та оштрафували на понад тисячу фунтів за перевищення швидкості в Оксфорді. Вона їхала зі швидкістю 38 миль/год у зоні з обмеженням 30 миль/год, маючи вже дев'ять штрафних балів.

Еммі Вотсон заборонили сідати за кермо на пів року через перевищення швидкості

Зірці фільмів про Гаррі Поттера Еммі Вотсон на шість місяців заборонили керувати авто після того, як вона порушила правила дорожнього руху в Оксфорді. Акторка, яка вже мала дев’ять штрафних балів, їхала зі швидкістю 38 миль/год у зоні з обмеженням у 30 миль/год. Вона також зобов’язана сплатити понад тисячу фунтів штрафу, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Як зазначає видання, Вотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер у фільмі, "їхала зі швидкістю 38 миль/год у зоні, де дозволено 30 миль/год, в Оксфорді ввечері 31 липня минулого року".

Як стало відомо суду, у водійських правах акторки вже було дев'ять штрафних балів до того, як стався цей інцидент. Тож у середу, 16 липня, у магістратському суді Хай-Вікомба її зобов'язали сплатити штраф у 1044 фунти стерлінгів.

Слухання тривало близько 5 хвилин і Вотсон не була присутня на ньому.

Доповнення

Акторка, яка здобула популярність у 2001 році з виходом фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" разом із Деніелом Редкліффом та Рупертом Грінтом наразі навчається на магістратурі з творчого письма в Оксфордському університеті з 2023 року.

Вона також з'являлася у таких фільмах, як "Красуня і Чудовисько", "Блискуче кільце" та "Переваги бути тихою квіткою". Остання роль Вотсон у кіно була у рімейку фільму "Маленькі жінки" 2019 року, режисером якого була Грета Гервіг.

Окрім акторської кар'єри, вона запустила власний бренд екологічного джину разом зі своїм братом у 2023 році.

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком28.04.25, 11:56 • 103806 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9