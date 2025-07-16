Еммі Вотсон заборонили сідати за кермо на пів року через перевищення швидкості

Зірці фільмів про Гаррі Поттера Еммі Вотсон на шість місяців заборонили керувати авто після того, як вона порушила правила дорожнього руху в Оксфорді. Акторка, яка вже мала дев’ять штрафних балів, їхала зі швидкістю 38 миль/год у зоні з обмеженням у 30 миль/год. Вона також зобов’язана сплатити понад тисячу фунтів штрафу, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Як зазначає видання, Вотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер у фільмі, "їхала зі швидкістю 38 миль/год у зоні, де дозволено 30 миль/год, в Оксфорді ввечері 31 липня минулого року".

Як стало відомо суду, у водійських правах акторки вже було дев'ять штрафних балів до того, як стався цей інцидент. Тож у середу, 16 липня, у магістратському суді Хай-Вікомба її зобов'язали сплатити штраф у 1044 фунти стерлінгів.

Слухання тривало близько 5 хвилин і Вотсон не була присутня на ньому.

Доповнення

Акторка, яка здобула популярність у 2001 році з виходом фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" разом із Деніелом Редкліффом та Рупертом Грінтом наразі навчається на магістратурі з творчого письма в Оксфордському університеті з 2023 року.

Вона також з'являлася у таких фільмах, як "Красуня і Чудовисько", "Блискуче кільце" та "Переваги бути тихою квіткою". Остання роль Вотсон у кіно була у рімейку фільму "Маленькі жінки" 2019 року, режисером якого була Грета Гервіг.

Окрім акторської кар'єри, вона запустила власний бренд екологічного джину разом зі своїм братом у 2023 році.

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