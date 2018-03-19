Эмили Уотсон и Стеллан Юн Скарсгорд снимутся в мини-сериале о Чернобыле от HBO и Sky
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Эмили Уотсон (“Теория всего”, “Эквилибриум”) и Стеллан Юн Скарсгорд("Нимфоманка“, “Девушка с татуировкой дракона”) снимутся в мини-сериале “Чернобыль” о катастрофе на атомной электростанции 1986-го года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.
“Чернобыль” — совместный пятисерийный проект HBO и Sky, о котором стало известно еще в июле 2017 года, драматизирует историю крупнейшей техногенной, экологически гуманитарной катастрофы, вызванной двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики в ночь на 26 апреля 1986 года — и рассказывает о храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невероятного бедствия.
Одну из главных ролей в сериале исполнит британский актер Джаред Харрис (“Шерлок Холмс: Игра теней”, “Корона” “Загадочная история Бенджамина Баттона”). В фильме он сыграет советского ученого Валерия Легасова, который по сюжету вести расследование катастрофы.
Стеллан Юн Скарсгорд досталась роль Бориса Щербины — заместителя Председателя Совета министров СССР, возглавлял правительственную группу по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в первые часы после аварии.
Эмили Уотсон будет играть советскую ученую, которому необходимо назвать причину катастрофы.
Исполнительным продюсером сериала будет Кэролин Штраусс (“Игра Престолов”), а режиссером — Йохан Ранк (“Breaking Bad”).
Съемки проекта начнутся этой весной в Литве. Дата премьеры “Чернобыля” пока неизвестна.