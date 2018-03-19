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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 2043 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 49822 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 100905 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108482 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116237 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Эмили Уотсон и Стеллан Юн Скарсгорд снимутся в мини-сериале о Чернобыле от HBO и Sky

Эмили Уотсон и Стеллан Юн Скарсгорд снимутся в мини-сериале о Чернобыле от HBO и Sky

Киев  •  УНН

 • 17021 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Эмили Уотсон (“Теория всего”, “Эквилибриум”) и Стеллан Юн Скарсгорд("Нимфоманка“, “Девушка с татуировкой дракона”) снимутся в мини-сериале “Чернобыль” о катастрофе на атомной электростанции 1986-го года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

“Чернобыль” — совместный пятисерийный проект HBO и Sky, о котором стало известно еще в июле 2017 года, драматизирует историю крупнейшей техногенной, экологически гуманитарной катастрофы, вызванной двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики в ночь на 26 апреля 1986 года — и рассказывает о храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невероятного бедствия.

Одну из главных ролей в сериале исполнит британский актер Джаред Харрис (“Шерлок Холмс: Игра теней”, “Корона” “Загадочная история Бенджамина Баттона”). В фильме он сыграет советского ученого Валерия Легасова, который по сюжету вести расследование катастрофы.

Стеллан Юн Скарсгорд досталась роль Бориса Щербины — заместителя Председателя Совета министров СССР, возглавлял правительственную группу по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в первые часы после аварии.

Эмили Уотсон будет играть советскую ученую, которому необходимо назвать причину катастрофы.

Исполнительным продюсером сериала будет Кэролин Штраусс (“Игра Престолов”), а режиссером — Йохан Ранк (“Breaking Bad”).

Съемки проекта начнутся этой весной в Литве. Дата премьеры “Чернобыля” пока неизвестна.

Украинские Национальные Новости

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