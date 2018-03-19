Емілі Вотсон та Стеллан Скашгорд знімуться у міні-серіалі про Чорнобиль від HBO та Sky
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Емілі Вотсон (“Теорія всього”, “Еквілібріум”) та Стеллан Скашгорд (“Німфоманка”, “Дівчина з тату дракона”) знімуться у міні-серіалі “Чорнобиль” про катастрофу на атомній електростанції 1986-го року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.
“Чорнобиль” — спільний п’ятисерійний проект HBO і Sky, про який стало відомо ще в липні 2017 року, драматизує історію найбільшої техногенної, екологічно-гуманітарної катастрофи, спричиненої двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території тогочасної Українській Радянській Соціалістичній Республіці в ніч на 26 квітня 1986 року — і розповідає про хоробрих чоловіків і жінок, які пожертвували собою, щоб врятувати Європу від неймовірного лиха.
Одну з головних ролей у серіалі виконає британський актор Джаред Гарріс (“Шерлок Холмс: Гра тіней”, "Корона" “Загадкова історія Бенджаміна Баттона”). У фільмі він зіграє радянського вченого Валерія Легасова, який за сюжетом вестиме розслідування катастрофи.
Скарсгорду дісталася роль Бориса Щербини — заступника Голови Ради міністрів СРСР, який очолював урядову групу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у перші години після аварії.
Уотсон гратиме радянську вчену, якій необхідно назвати причину катастрофи.
Виконавчим продюсером серіалу буде Керолін Штраусс ("Гра Престолів"), а режисером — Йохан Ранк ("Breaking Bad").
Зйомки проекту почнуться цієї весни в Литві. Дата прем’єри “Чорнобиля” поки невідома.