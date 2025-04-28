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Элизабет Херли рассказала об отношениях с Билли Рей Сайрусом: пара планирует свадьбу

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Актриса Элизабет Херли поделилась фотографиями с Билли Рей Сайрусом. Снимки сделаны в доме Сайруса в Теннесси, после слухов о возможной свадьбе.

Элизабет Херли рассказала об отношениях с Билли Рей Сайрусом: пара планирует свадьбу

Известная английская актриса, модель, продюсер и дизайнер одежды Элизабет Херли поделилась новыми фотографиями ее романа с американским актером и музыкантом Билли Рэем Сайрусом. Об этом сообщает Dailymail, передает УНН.

Детали

Снимки были сделаны во время выходных в доме Билли Рэя в штате Теннесси. Фотографии появились вскоре после того, как стало известно, что Элизабет вероятно, собирается выйти замуж за Билли Сайруса. Это не первые ее отношения: до этого Херли состояла в отношениях с актером Хью Грантом. Впоследствии у нее родился сын Дамиан Чарльз Херли: его отцом был американский бизнесмен Стив Бинг. Однако он не признал отцовство и утверждал, что имел с Херли короткие отношения в 2001 году.

В 2002 году Херли познакомилась с индийским миллионером Аруном Наяром. В 2007 году они поженились, отметив свадьбу в Великобритании, а затем в Индии, но впоследствии пара рассталась.

В октябре 2011 года Херли объявила о помолвке с игроком в крикет Шейном Ворном.

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Евгений Устименко

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