Элизабет Херли рассказала об отношениях с Билли Рей Сайрусом: пара планирует свадьбу
Киев • УНН
Актриса Элизабет Херли поделилась фотографиями с Билли Рей Сайрусом. Снимки сделаны в доме Сайруса в Теннесси, после слухов о возможной свадьбе.
Известная английская актриса, модель, продюсер и дизайнер одежды Элизабет Херли поделилась новыми фотографиями ее романа с американским актером и музыкантом Билли Рэем Сайрусом. Об этом сообщает Dailymail, передает УНН.
Детали
Снимки были сделаны во время выходных в доме Билли Рэя в штате Теннесси. Фотографии появились вскоре после того, как стало известно, что Элизабет вероятно, собирается выйти замуж за Билли Сайруса. Это не первые ее отношения: до этого Херли состояла в отношениях с актером Хью Грантом. Впоследствии у нее родился сын Дамиан Чарльз Херли: его отцом был американский бизнесмен Стив Бинг. Однако он не признал отцовство и утверждал, что имел с Херли короткие отношения в 2001 году.
В 2002 году Херли познакомилась с индийским миллионером Аруном Наяром. В 2007 году они поженились, отметив свадьбу в Великобритании, а затем в Индии, но впоследствии пара рассталась.
В октябре 2011 года Херли объявила о помолвке с игроком в крикет Шейном Ворном.
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