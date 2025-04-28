Елізабет Херлі розповіла про стосунки з Біллі Рей Сайрусом: пара планує весілля
Київ • УНН
Акторка Елізабет Херлі поділилася фотографіями з Біллі Рей Сайрусом. Знімки зроблено у будинку Сайруса в Теннесі, після чуток про можливе весілля.
Відома англійська акторка, модель, продюсерка і дизайнерка одягу Елізабет Херлі поділилася новими фотографіями її роману з американським актором і музикантом Біллі Рей Сайрусом. Про це повідомляє Dailymail, передає УНН.
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Знімки були зроблені під час вихідних у будинку Біллі Рея у штаті Теннесі. Фотографії з'явилися незабаром після того, як стало відомо, що Елізабет ймовірно, збирається вийти заміж за Біллі Сайруса. Це не перші її стосунки: до того Херлі мала стосунки з актором Г'ю Грантом. Згодом у неї народився син Даміан Чарльз Херлі: його батьком був американський бізнесмен Стів Бінг. Проте він не визнав батьківство і стверджував, що мав із Херлі короткі стосунки в 2001 році.
У 2002 році Херлі познайомилась з індійським мільйонером Аруном Наяром. У 2007 році вони одружилися, відзначивши весілля у Великій Британії, а потім у Індії, але згодом пара розлучилась.
У жовтні 2011 року Херлі оголосила про заручини з гравцем у крикет Шейном Ворном.
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