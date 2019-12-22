Эльфы, волшебники и пингвины: каким был первый новогодний парад в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Киевом прошел первый Новогодний парад - эльфы, волшебники, пингвины и другие мультипликационные и сказочные герои, передает корреспондент УНН.
Участники парада отправились от парка Т.Шевченко, прошли мимо Театра оперы и балета Украины и остановились на Софийской площади.
Как сообщили организаторы, для участия в параде зарегистрировалось около 200 человек, а всего в колонне было около тысячи.
Участие в параде также приняла украинская певица Ольга Полякова.
Добавим, что после завершения мероприятия будет определен лучший новогодний костюм.
Как сообщал УНН, ранее стала известна программа новогодних и рождественских праздников в Киеве.