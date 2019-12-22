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Ельфи, чарівники і пінгвіни: яким був перший новорічний парад у Києві

Київ • УНН

 • 102669 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Києвом пройшов перший Новорічний парад - ельфи, чарівники, пінгвіни та інші мультиплікаційній та казкові герої, передає кореспондент УНН.

Учасники параду вирушили від парку Т.Шевченка, прошли повз Театр опери і балету України і зупинились на Софійській площі.

Як повідомили організатори, для участі у параді зареєструвалось близько 200 осіб, а загалом у колоні було близько тисячі.

Додамо, що участь у параді також взяла українська співачка Ольга Полякова.

Додамо, що після завершення заходу буде визначено найкращий новорічний костюм.

Як повідомляв УНН, раніше стала відома програма новорічних та різдвяних свят у Києві.

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