Ельфи, чарівники і пінгвіни: яким був перший новорічний парад у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Києвом пройшов перший Новорічний парад - ельфи, чарівники, пінгвіни та інші мультиплікаційній та казкові герої, передає кореспондент УНН.
Учасники параду вирушили від парку Т.Шевченка, прошли повз Театр опери і балету України і зупинились на Софійській площі.
Як повідомили організатори, для участі у параді зареєструвалось близько 200 осіб, а загалом у колоні було близько тисячі.
Додамо, що участь у параді також взяла українська співачка Ольга Полякова.
Додамо, що після завершення заходу буде визначено найкращий новорічний костюм.
Як повідомляв УНН, раніше стала відома програма новорічних та різдвяних свят у Києві.