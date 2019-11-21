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Стала відома програма новорічних та різдвяних свят у Києві

Стала відома програма новорічних та різдвяних свят у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Новорічні та різдвяні свята у Києві проходитимуть на Софійській та Контрактовій площах. Так, у порівняні з минулим роком збільшиться кількість заходів та з’являться нові локації. Про це під час пресконференції розповів засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький, передає кореспондент УНН.

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"Починаємо ми свято з того, що всі декорації в оперному театрі і самі персонажі виходять на Театральну площу за годину до відкриття. Збираємося ми на цій площі і вже парадом, ходою Святого Миколая з героями та лускунчиками, з нашими героями-козаками рухаємося до вхідних воріт, де розташується на площі (Софійській – ред.) "Чотири королівства", і біля одного з них ми зупинимо цих персонажів, вони і будуть головними фотозонами. На Контрактовій буде резиденція Святого Миколая, який прийде і відкриє ялиночку", - розповів Добруцький.

З його слів, на Софійській площі зроблять великий павільйон з екранами всередині, де можна буде подивитися історію Санта-Клауса. "Все буде дуже сучасно. Також на Контрактовій площі буде каток – 1600 метрів, на ньому буде багато ілюмінацій. Ми збільшили кількість заходів та івентів на самій Контрактовій площі, якщо раніше їх було 11, то тепер їх 20. Буде відбуватися фестиваль діджеїв України", - вів далі засновник проекту Folk Ukraine.

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Так, на Софійській площі планується провести 21 захід та розташувати інформаційне бюро, де можна буде отримати інформацію не тільки українською, а й німецькою й англійською мовами. "На Софійській площі буде 21 захід, якщо раніше було 10-12, то цього року ми вдвічі збільшили їх кількість. Люди, які будуть знаходитися на площі, їм буде цікаво – це буде хороша музика, спеціальні атракції", - зауважив Добруцький.

"Що з приводу вбиралень? Цього року буде 8 блок-контейнерів, теплих, австрійського виробництва... У нас буде інформаційне бюро, окрім організаторів там буде розташовуватися медпункт. Отримати інформацію у бюро можна буде англійською та німецькою мовами", - пояснив він.

Організатор додав, що цього року зробили більше теплих зон.

"Також ми зробили багато теплих зон: якщо раніше накриття було тільки на Софійській площі, то тепер ми зробили п’ять таких зон на Володимирському проїзді. Тобто, снігу та дощу не буде, всі наші фудкорти та місця відпочинку людей будуть на дерев’яних дошках. Ні на Софійській площі, ні на Володимирському проїзді зони відпочинку не будуть знаходитися на цементі - це буде дерев’яні терасні дошки", - пояснив Добруцький.

Цього року буде 12 сувенірних будиночків та безкоштовний різдвяний експрес.

"Ми додали 12 сувенірних будиночків. Вперше навколо Богдана Хмельницького робимо різдвяний експрес і безкоштовно буде надавати цю опцію для всіх дітей. Ми додали 12 сувенірних будиночків", - акцентував увагу організатор.

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Безпеку на новорічних на різдвяних святах забезпечуватиме муніципальна варта.

"У плані заходів безпеки в цьому році ми заключили договір з муніципальною вартою: і на одному об’єкті, і на іншому. Вони не будуть працювати у двох напрямках: охорона порядку та стихійна торгівля", - розповів він.

Нагадаємо, цього року новорічна ялинка та фотозони на Софійській площі будуть у стилі “Чотирьох королівств”.

Як раніше повідомляв УНН, під час новорічних та різдвяних свят у Києві будуть змінені маршрути громадського транспорту біля Софійської площі та Контрактової. 

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