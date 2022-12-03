Электроснабжение в Херсоне: город заживлен на 75%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что 75% города Херсон снова с электроснабжением, передает УНН.
«В Херсоне возобновлено электроснабжение. Электросети, вышедшие из строя из-за вражеских обстрелов, вновь подключены к току. 75% Херсона благодаря нашим энергетикам снова со светом!», – сообщил Янушевич в своем Телеграмм-канале.
Контекст
После вражеских ударов по городу 2 декабря Херсон было полностью обесточено.
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