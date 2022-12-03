Електропостачання у Херсоні: місто заживлено на 75%

«У Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму. 75% Херсона завдяки нашим енергетикам знову зі світлом!», - повідомив Янушевич у своєму Телеграм-каналі.

Контекст

Після ворожих ударів по місту 2 грудня Херсон було повністю знеструмлено.

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