Електропостачання у Херсоні: місто заживлено на 75%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що 75% міста Херсон знову з електропостачанням, передає УНН.
«У Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму. 75% Херсона завдяки нашим енергетикам знову зі світлом!», - повідомив Янушевич у своєму Телеграм-каналі.
Контекст
Після ворожих ударів по місту 2 грудня Херсон було повністю знеструмлено.
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