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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32479 перегляди

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росіяни свідомо обстрілюють медичні заклади на Херсонщині

росіяни свідомо обстрілюють медичні заклади на Херсонщині

Київ • УНН

 • 839504 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російські окупанти усвідомлено обстрілюють медичні заклади на звільненій території Херсонщини. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Аналіз локацій прильотів на території деокупованої Херсонщини дає змогу зробити висновок, що ворог усвідомлено визначив для себе медичні заклади як "законні цілі". Ще один цвях у труну міжнародної репутації російської федерації — держави-терориста», - написав Соболевський.

Доповнення

Російські окупанти під час обстрілу житлових кварталів Херсона поцілили в онкологічний диспансер. За минулу добу поранення отримала одна людина.

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