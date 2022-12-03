росіяни свідомо обстрілюють медичні заклади на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російські окупанти усвідомлено обстрілюють медичні заклади на звільненій території Херсонщини. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Аналіз локацій прильотів на території деокупованої Херсонщини дає змогу зробити висновок, що ворог усвідомлено визначив для себе медичні заклади як "законні цілі". Ще один цвях у труну міжнародної репутації російської федерації — держави-терориста», - написав Соболевський.
Доповнення
Російські окупанти під час обстрілу житлових кварталів Херсона поцілили в онкологічний диспансер. За минулу добу поранення отримала одна людина.