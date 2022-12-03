росіяни свідомо обстрілюють медичні заклади на Херсонщині

Цитата

«Аналіз локацій прильотів на території деокупованої Херсонщини дає змогу зробити висновок, що ворог усвідомлено визначив для себе медичні заклади як "законні цілі". Ще один цвях у труну міжнародної репутації російської федерації — держави-терориста», - написав Соболевський.

Доповнення

Російські окупанти під час обстрілу житлових кварталів Херсона поцілили в онкологічний диспансер. За минулу добу поранення отримала одна людина.