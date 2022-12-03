Рашисти поцілили в онкодиспансер у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російські окупанти під час обстрілу житлових кварталів Херсона поцілили в онкологічний диспансер. За минулу добу поранення отримала одна людина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пише УНН.
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"Рашисти обстріляли житлові квартали Херсона, через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер", - написав Янушевич.
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Голова ОВА повідомив, що 2 грудня російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонщини. "Минулої доби через обстріли російських окупантів поранення отримала 1 людина", - зазначив Янушевич.
Поліція Херсонської області ж повідомила, що минулої доби з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії російська армія обстріляла населені пункти Херсонського та Бериславського районів, у селищі Козацьке чоловік загинув на власному подвір’ї під час ворожого артилерійського обстрілу.
Окрім того, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підриву на ворожій міні поблизу села Нова Кам’янка двох чоловіків, жителів Дніпропетровської області.
Доповнення
Через ворожі обстріли у Херсоні знову пошкоджені електромережі в місті, через що населений пункт опинився у темряві.