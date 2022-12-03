Рашисты обстреляли онкодиспансер в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российские оккупанты во время обстрела жилых кварталов Херсона попали в онкологический диспансер. За прошедшие сутки ранения получил один человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, пишет УНН.
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"Рашисты обстреляли жилые кварталы Херсона, из-за вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер", - написал Янушевич.
Детали
Глава ОВА сообщил, что 2 декабря российские оккупанты 28 раз обстреляли территорию Херсонской области. "В прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов ранения получил 1 человек", - отметил Янушевич.
Полиция Херсонской области же сообщила, что за прошедшие сутки из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии российская армия обстреляла населенные пункты Херсонского и Бериславского районов, в поселке Казацкое мужчина погиб на собственном дворе во время вражеского обстрела.
Кроме того, полиция открыла уголовное производство по факту подрыва на вражеской мине вблизи села Новая Каменка двух мужчин, жителей Днепропетровской области.
Дополнение
Из-за вражеских обстрелов в Херсоне снова повреждены электросети, из-за чего населенный пункт оказался в темноте.